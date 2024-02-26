Мемориальную доску Виктору Меркулову хотят установить в Комсомольске

В администрацию Комсомольска-на-Амуре поступило обращение от авиационного завода. Сотрудники предлагают установить в городе мемориальную доску Виктору Меркулову — лауреату Государственной премии РФ, Почетному гражданину Комсомольска-на-Амуре, генеральному директору завода. Планируется, что мемориал появится на фасаде дома № 4 в Дворцовом переулке, где жил мужчина.
Мэрия города хочет выслушать мнения горожан. Поэтому до 6 марта в администрации по электронной почте str@kmscity.ru принимают замечания и предложения.
Виктор Иванович — коренной житель Комсомольска. Он родился в городе в 1945 году. Всю жизнь, 50 лет, проработал на авиационном заводе, стал его руководителем в тяжелые 90-е годы. Несмотря на все трудности, у него получилось сохранить промышленный потенциал предприятия и не допустить серьезных потерь в доходах и рабочих местах, что тоже очень важно.