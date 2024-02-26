Мемориальную доску Виктору Меркулову хотят установить в Комсомольске

Виктор Иванович — коренной житель Комсомольска. Он родился в городе в 1945 году. Всю жизнь, 50 лет, проработал на авиационном заводе, стал его руководителем в тяжелые 90-е годы. Несмотря на все трудности, у него получилось сохранить промышленный потенциал предприятия и не допустить серьезных потерь в доходах и рабочих местах, что тоже очень важно.