Магазин с товарами из Владивостока откроют на фестивале молодежи в Сочи

На предстоящем Всемирном фестивале молодежи (12+) в «Сириусе», Сочи, гости смогут насладиться не только разнообразными культурными мероприятиями, но и приобрести уникальные товары из Владивостока. Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Антон Пашков рассказал, что к запуску планируется магазин беспошлинной торговли с 20 уникальными брендами из региона, сообщает ИА PrimaMedia.
Экспозиция международного аэропорта откроется на территории Парка науки и искусств «Сириус» к ВФМ-2024: здесь будут представлены 112 экспозиционных пространств, охватывающих площадь 25 тысяч квадратных метров. Кроме того, здесь же макет российского самолета МС-2. Также в аэропорту откроют магазин с товарами беспошлинной торговли, где каждый сможет найти что-то по душе среди разнообразных изделий, представленных предпринимателями из Владивостока.
«Это те впечатления, которые иностранцы везут, это такая форма поддержки молодёжного предпринимательства», — отметил Пашков.
Напомним, Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина — иностранцы.