Магазин с товарами из Владивостока откроют на фестивале молодежи в Сочи

На предстоящем Всемирном фестивале молодежи (12+) в «Сириусе», Сочи, гости смогут насладиться не только разнообразными культурными мероприятиями, но и приобрести уникальные товары из Владивостока. Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Антон Пашков рассказал, что к запуску планируется магазин беспошлинной торговли с 20 уникальными брендами из региона, сообщает ИА PrimaMedia.

Экспозиция международного аэропорта откроется на территории Парка науки и искусств «Сириус» к ВФМ-2024: здесь будут представлены 112 экспозиционных пространств, охватывающих площадь 25 тысяч квадратных метров. Кроме того, здесь же макет российского самолета МС-2. Также в аэропорту откроют магазин с товарами беспошлинной торговли, где каждый сможет найти что-то по душе среди разнообразных изделий, представленных предпринимателями из Владивостока.

Про словам Вероники Марновой из представительства правительства Приморского края в Москве, это прекрасная возможность для местных предпринимателей продемонстрировать свои творения и привлечь внимание молодежи со всего мира. Она добавила, что 2023 году Приморье по этому показателю вошло в ТОП-10 среди регионов. Среди ассортимента товаров, доступных в магазине, будут доски для скейтбординга, велосипеды, sup-доски, экологически чистая косметика, одежда и сувениры из Владивостока.