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Приморье оказалось в первой трети рейтинга регионов по доступности бензина

Более 1100 литров АИ-92 можно купить в крае на среднюю зарплату.
Источник: Аргументы и факты

Приморский край занял 23-е место в рейтинге российских регионов по доступности бензина. Масштабное исследование было подготовлено Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным Росстата.

Согласно данным рейтинга, в котором собрана информация по 85 российским регионам, цена на бензин марки АИ-92 в Приморье за год выросла на 7,9% и в январе составила 53,51 ₽ за литр.

По данным агентства, на среднюю ежемесячную зарплату в крае можно купить 1125 литров 92-ого бензина.

В первых строчках рейтинга — регионы, чьи жители на среднемесячную зарплату в январе способны были приобрести более двух тысяч литров бензина: Ямало-Ненецкий и Чукотский автономный округа, между которыми втиснулась Москва.

В самом низу таблицы оказались республики Северного Кавказа, где на зарплату можно купить не больше 700 литров.

Самый дешёвый АИ-92 в январе продавали в Республике Коми — 47,17 ₽ за литр. А самый дорогой оказался в Магаданской области — 66,19 ₽ за литр.

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