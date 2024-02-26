Приморье оказалось в первой трети рейтинга регионов по доступности бензина

Приморский край занял 23-е место в рейтинге российских регионов по доступности бензина. Масштабное исследование было подготовлено Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» по данным Росстата.
Согласно данным рейтинга, в котором собрана информация по 85 российским регионам, цена на бензин марки АИ-92 в Приморье за год выросла на 7,9% и в январе составила 53,51 ₽ за литр.
По данным агентства, на среднюю ежемесячную зарплату в крае можно купить 1125 литров 92-ого бензина.
В первых строчках рейтинга — регионы, чьи жители на среднемесячную зарплату в январе способны были приобрести более двух тысяч литров бензина: Ямало-Ненецкий и Чукотский автономный округа, между которыми втиснулась Москва.
Самый дешёвый АИ-92 в январе продавали в Республике Коми — 47,17 ₽ за литр. А самый дорогой оказался в Магаданской области — 66,19 ₽ за литр.