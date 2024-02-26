В марте хабаровчане будут отдыхать 11 дней

Первый весенний месяц для хабаровчан будет богат на выходные дни. Вместе со стандартным субботами и воскресеньями, отдыхать граждане будут 11 дней, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Международный женский день 8 марта в этом году выпадает на пятницу. Традиционно он станет нерабочим. Потому суммарно граждане будут отдыхать три дня: 8, 9 и 10 марта. При этом четверг, 7-ого числа, будет сокращен на один час.
Следующие длинные выходные ждут хабаровчан в апреле: с 28 числа и до 1 мая — День Труда.