В Хабаровске все больше читателей посещают библиотеку имени Гайдара

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, на работы было направлены деньги в том числе из городского бюджета. Для посетителей организовали здесь мультимедийную зону для работы, общения и обучения. Это вторая по счету библиотека, отремонтированная по нацпроекту. Здесь трансформировали помещения, подключили вай-фай для посетителей, зонировали пространства. За счет обновления увеличивается и количество посетителей.