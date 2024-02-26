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Потепление придет в Красноярск в конце зимы

Температура воздуха начнет повышаться со среды.
Сейчас в Олбани: +2° 5 м/с 35% 754 мм рт. ст. -1°
Источник: РИА "Новости"

По прогнозам синоптиков, в первые два рабочих дня новой недели в Красноярске сохранится умеренно морозная погода, а со среды температура воздуха начнет повышаться.

В понедельник и во вторник ожидается −10, −12 °C, в ночные часы — от −24 до −26 °C. Оба дня будет стоять преимущественно ясная и солнечная погода без осадков и со слабым северо-восточным ветром.

В среду синоптики прогнозируют облачность, изменение направления ветра на юго-западное и −7 °C.

В четверг, 29 февраля, погода станет пасмурной и ветреной — порывы до 11 м/с. В последний день календарной зимы также ожидается значительная облачность и снег, ночью −9, −11 °C, днем Гидрометцентр прогнозирует до −5 °C, другие метеорологи — до −3 °C.

Пятница, 1 марта, должна стать самым теплым днем недели: ночью −8 °C, днем −2 °C. Будет пасмурно с небольшим снегом и умеренным ветром.

В первые выходные весны в Красноярске также прогнозируются осадки, а температура воздуха станет чуть ниже, но останется комфортной: до −11, −14 °C по ночам и −4, −7 °C в дневные часы.

Атмосферное давление всю неделю будет очень высоким: от 753 до 764 миллиметров ртутного столба.