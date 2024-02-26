Потепление придет в Красноярск в конце зимы

По прогнозам синоптиков, в первые два рабочих дня новой недели в Красноярске сохранится умеренно морозная погода, а со среды температура воздуха начнет повышаться.
В понедельник и во вторник ожидается −10, −12 °C, в ночные часы — от −24 до −26 °C. Оба дня будет стоять преимущественно ясная и солнечная погода без осадков и со слабым северо-восточным ветром.
В среду синоптики прогнозируют облачность, изменение направления ветра на юго-западное и −7 °C.
Пятница, 1 марта, должна стать самым теплым днем недели: ночью −8 °C, днем −2 °C. Будет пасмурно с небольшим снегом и умеренным ветром.
В первые выходные весны в Красноярске также прогнозируются осадки, а температура воздуха станет чуть ниже, но останется комфортной: до −11, −14 °C по ночам и −4, −7 °C в дневные часы.
Атмосферное давление всю неделю будет очень высоким: от 753 до 764 миллиметров ртутного столба.