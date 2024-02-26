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В Красноярске за два месяца на «зебрах» поймали более 1200 нарушителей

С начала 2024 года инспекторы ГИБДД Красноярска выявили 1218 нарушений водителями и пешеходами на переходах.

В 635 случаях правилами безопасности пренебрегли автомобилисты — они не предоставили преимущества на «зебрах» пешим участникам дорожного движения. А те, в свою очередь, 583 раза попались на нарушении ПДД.

Водителям напоминают, что при приближении к переходам они должны снизить скорость и пропустить пешеходов, которые намерены перейти дорогу. Те же перед пересечением проезжей части обязаны убедиться в безопасности своего маневра.

«Ежедневно экипажи ДПС ориентированы на работу с пешеходами и водителями вблизи переходов, — рассказывают в ГИБДД. — Также через громкоговорящее устройство полицейские напоминают всем участниками дорожного движения о соблюдении правил безопасного поведения на “зебре”».

ГИБДД