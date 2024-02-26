Ректор РАНХиГС предложил внедрять в России меритократию

Вместе с этим он добавил, что у меритократии есть и критики, которые говорят, что таланты людей как минимум трудно оценивать. На вопрос о том, согласуется ли меритократия с демократией, ректор РАНХиГС отметил, что у демократии тоже есть свои плюсы, но и ограничения. «Мы видим это по некоторым западным странам, когда к власти приходят популисты и не самые достойные люди. Главный принцип, который должен существовать, — это открытость и приверженность демократическим процедурам, но при этом оценка и возможность продвижения по профессиональным качествам», — пояснил он.