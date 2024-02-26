Ректор РАНХиГС предложил внедрять в России меритократию

Меритократия — принцип управления, согласно которому высшие руководящие должности должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.
«Меритократия переводится как “власть достойных”, и это принцип, по которому люди продвигаются на позиции по показателям талантов, компетенций, знаний, а не, например, по рождению или каким-то другим показателям. Мне кажется, это очень важный принцип», — заявил Комиссаров, отметив, что по этому принципу работают и «школа губернаторов», и «школа мэров».
Вместе с этим он добавил, что у меритократии есть и критики, которые говорят, что таланты людей как минимум трудно оценивать. На вопрос о том, согласуется ли меритократия с демократией, ректор РАНХиГС отметил, что у демократии тоже есть свои плюсы, но и ограничения. «Мы видим это по некоторым западным странам, когда к власти приходят популисты и не самые достойные люди. Главный принцип, который должен существовать, — это открытость и приверженность демократическим процедурам, но при этом оценка и возможность продвижения по профессиональным качествам», — пояснил он.
Хотя сама концепция меритократии существовала веками, например, в рамках конфуцианской философии, сам термин «меритократия», то есть «заслуженная власть» от латинского «заслужить» и древнегреческого «власть», был впервые употреблен немецко-американским философом Ханной Арендт в ее эссе «Кризис образования», написанном в 1954 году. Несколько лет спустя термин был использован британским социологом Майклом Янгом в его сатирическом труде «Возвышение меритократии», в котором описывается футуристическое общество, где общественная позиция определяется коэффициентом интеллекта (IQ).
В политике одним из наиболее известных сторонников данного принципа был премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю (1959 — 1990), который с помощью меритократии и мультикультурализма построил успешную и богатую азиатскую экономику. Еще при жизни Ли Куан Ю называли архитектором «сингапурского экономического чуда».
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