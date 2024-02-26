Неожиданный наполнитель: мороженое с кишечной палочкой обнаружили в Приморье

В Приморье сотрудники межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили бактерии кишечной палочки в партии шоколадного мороженого местного производителя, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Пробы от партии шоколадного мороженого, заявленного на экспорт в КНР, были отобраны на производстве. В результате лабораторных испытаний в образце мороженого выявлены бактерии группы кишечной палочки.
Как пояснили специалисты испытательной лаборатории, бактерии группы кишечной палочки не относятся к группе высоко патогенных бактерий, однако их наличие в продукции не допустимо — это нарушение требований технических регламентов.
«Причиной выявления бактерий кишечной палочки в продукции могут быть нарушения ветеринарно-санитарных правил на производстве, несоблюдение условий при транспортировке или хранении продукции. Однако в связи с выявлением кишечной палочки в замороженной продукции можно предположить, что наиболее вероятной причиной являются нарушения на производстве», — сообщили специалисты.