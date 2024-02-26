Неожиданный наполнитель: мороженое с кишечной палочкой обнаружили в Приморье

«Причиной выявления бактерий кишечной палочки в продукции могут быть нарушения ветеринарно-санитарных правил на производстве, несоблюдение условий при транспортировке или хранении продукции. Однако в связи с выявлением кишечной палочки в замороженной продукции можно предположить, что наиболее вероятной причиной являются нарушения на производстве», — сообщили специалисты.