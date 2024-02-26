В НСО водопровод в Верх-Туле отремонтируют за 5,1 млн рублей

Согласно условиям, будущий исполнитель должен будет закупить нужные материалы, сделать земляные работы и заменить водопровод на улице Экспериментальная база. Работы нужно будет завершить до 30 апреля 2024 года. Гарантия на новый водопровод составит 10 лет.