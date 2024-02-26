В НСО водопровод в Верх-Туле отремонтируют за 5,1 млн рублей

В Новосибирской области администрация Верх-Тулинского сельсовета ищет подрядчика для ремонта водопроводной сети на одной из улиц посёлка. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно условиям, будущий исполнитель должен будет закупить нужные материалы, сделать земляные работы и заменить водопровод на улице Экспериментальная база. Работы нужно будет завершить до 30 апреля 2024 года. Гарантия на новый водопровод составит 10 лет.
До 1 марта 2024 года администрация принимает заявки. Начальная цена контракта составляет 5 100 388 рублей.
Напомним, в НСО жителям станции Безменово отремонтировали водопровод.