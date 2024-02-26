В Роспотребнадзоре рассказали интересные факты про уксус

Так, первое упоминание применения уксуса было зафиксировано в пятом тысячелетии до нашей эры. Интересно и то, что есть легенда о том, как появился уксус — на солнце забыли вино, которое и превратилось в уксус. С того и началось применение в пищу.
Существует большое разнообразие продукта — винный, яблочный, кокосовый, гранатовый, овощной и другой уксус.
В Роспотребнадзоре напомнили, что продукт должен находиться в плотно закрытой таре, в недоступном для детей месте. Нельзя допускать попадания уксуса в глаза, а также на кожу.
Чтобы выбрать хороший яблочный уксус, обратите внимание на следующие параметры. На дне может быть небольшой осадок, сам уксус должен быть янтарного цвета, может быть коричневый оттенок. В составе не должно быть ароматизаторов и примесей.