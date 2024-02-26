Иркутская область оказалась на 15-м месте рейтинга регионов РФ по доступности бензина

Иркутская область заняла 15-е место из 85 в рейтинге российских регионов по доступности бензина в январе 2024 года. Объем автотоплива марки АИ-92, который можно было купить на чистую среднюю зарплату в Приангарье во второй зимний месяц, составил свыше 1,2 тысячи литров. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
В целом за год стоимость бензина марки АИ-92 в Иркутской области выросла на 6,6%. В январе 2024-го автотопливо в среднем отпускали по цене 51,15 рубля за литр.
В лидерах рейтинга доступности бензина оказались Москва, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Там на среднемесячную зарплату в январе 2024 года покупали более 2 тысяч литров автотоплива, передает РИА «Новости».
В аутсайдерах — республики Северного Кавказа. Здесь жители могли приобрести не больше 700 литров.
Разброс цен на автомобильное топливо по стране тоже велик: от 47,1 рублей за литр АИ-92 в Республике Коми, до 66,2 рублей за литр в Магаданской области.