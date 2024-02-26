Иркутская область оказалась на 15-м месте рейтинга регионов РФ по доступности бензина

Иркутская область заняла 15-е место из 85 в рейтинге российских регионов по доступности бензина в январе 2024 года. Объем автотоплива марки АИ-92, который можно было купить на чистую среднюю зарплату в Приангарье во второй зимний месяц, составил свыше 1,2 тысячи литров. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.