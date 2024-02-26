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Площадки Хабаровского края в День здоровья на ВДНХ посетили более 2,5 тысяч человек

Гости смогли послушать лекции, измерить внутриглазное давление и пройти квест-игру про ЗОЖ.
Источник: Минздрав Хабаровского края

Стенды Хабаровского края в тематический День здоровья Международной выставки-форума «Россия» (0+) на ВДНХ в Москве привлекли внимание более 2,5 тысяч человек. Хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика Фёдорова и Центр общественного здоровья и медицинской профилактики представили свою работу, направленную на пропаганду здорового образа жизни, которая проводится в рамках президентского нацпроекта «Демография», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Так, гости площадки Центра общественного здоровья приняли участие в квест-игре, определили сколько сахара, в том числе скрытого, они употребляют, проверили скорость собственной реакции, получили памятные подарки. Все активности были организованы с целью привлечения внимания к факторам риска неинфекционных заболеваний и пропаганды здорового образа жизни.

— Наша локация оказалась популярна — людям интересно узнавать о способах сохранения здоровья. Некоторые люди были удивлены тому, насколько технологично и современно мы подходим к своей работе, разрабатывая различные сервисы — помощники, которые обучают сохранению здоровья. Кроме этого, мы подготовили новый яркий экспонат специально для выставки, — уточнил директор Центра общественного здоровья Артем Москвин.

Центр активно внедряет корпоративные программы «Здоровье на рабочем месте» с 2019 года, проводя оценку состояния здоровья работников и разрабатывая индивидуальные программы оздоровления. На сегодняшний день в регионе активно функционируют 35 таких программ, задействовано более 8 тысяч сотрудников. В перспективе Центра — значительно расширить охват.

Более того, Центр предоставляет видеоматериалы по производственной гимнастике, адаптированной к условиям труда на различных предприятиях. За прошлый год ролики набрали более 37 тысяч просмотров.

Также в рамках выставки площадку организовал Хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика Фёдорова — ведущее на Дальнем Востоке лечебное учреждение офтальмологического профиля. Практикующий врач-офтальмолог, к.м.н., Наталья Поступаева провела просветительскую лекцию, рассказав о факторах, причинах возникновения глаукомы, методах диагностики, хирургическом и лазерном лечении. Она подчеркнула, что тема крайне актуальная — согласно статистике, в России около 1,4 млн больных глаукомой, столько же не знают о своей болезни. При этом патологию необходимо выявлять на ранних стадиях.

— Во время работы нашей площадки 200 человек смогли измерить внутриглазное давление контактным способом, у некоторых из них оно оказалось повышенным и им было рекомендовано пройти углубленное диагностическое обследование органа зрения. Повышенное давление может привести к развитию серьезных патологий глаз, в частности, глаукомы. Если глазное давление при глаукоме вовремя не снизить до нормы, может погибнуть зрительный нерв, что приводит к необратимой слепоте. Болезнь долгое время протекает бессимптомно — в этом основная опасность заболевания. С возрастом риск развития глаукомы увеличивается, — уточнил заместитель директора по медицинской части Хабаровского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. Фёдорова Максим Пшеничнов.

Он добавил, что определить самостоятельно уровень внутриглазного давления невозможно. Именно поэтому, даже если очевидных проблем со зрением нет, всем людям после 40 лет необходимо раз в год обращаться к врачу-офтальмологу для проведения диагностического обследования органа зрения.

К слову, ведущее на Дальнем Востоке лечебное учреждение офтальмологического профиля в год выполняет более 30 тысяч операций пациентам с глазными заболеваниями, в том числе развивая и повышая доступность высокотехнологичных видов помощи.

Именно Хабаровский филиал первый в России начинал проводить операции по трансплантации роговицы — на сегодняшний день врачи за год выполняют порядка 60 подобных оперативных вмешательств. Также филиал стал единственным на Дальнем Востоке лечебным учреждением, где было внедрено хирургическое и лазерное лечение ретинопатии недоношенных детей. Совсем недавно здесь освоили дополнительную технологию — теперь предотвратить развитие слепоты и слабовидения у недоношенных младенцев позволяет использование специального препарата. В настоящее время больше половины оперативных вмешательств оказываются по полису ОМС.

В целом в Хабаровском крае за 10 лет объем оказания такой помощи увеличился более чем в два раза. Это связано, в частности, с обновлением технического оснащения медицинских организаций региона по нацпроекту «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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