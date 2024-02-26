Площадки Хабаровского края в День здоровья на ВДНХ посетили более 2,5 тысяч человек

— Во время работы нашей площадки 200 человек смогли измерить внутриглазное давление контактным способом, у некоторых из них оно оказалось повышенным и им было рекомендовано пройти углубленное диагностическое обследование органа зрения. Повышенное давление может привести к развитию серьезных патологий глаз, в частности, глаукомы. Если глазное давление при глаукоме вовремя не снизить до нормы, может погибнуть зрительный нерв, что приводит к необратимой слепоте. Болезнь долгое время протекает бессимптомно — в этом основная опасность заболевания. С возрастом риск развития глаукомы увеличивается, — уточнил заместитель директора по медицинской части Хабаровского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. Фёдорова Максим Пшеничнов.