Площадки Хабаровского края в День здоровья на ВДНХ посетили более 2,5 тысяч человек

Стенды Хабаровского края в тематический День здоровья Международной выставки-форума «Россия» (0+) на ВДНХ в Москве привлекли внимание более 2,5 тысяч человек. Хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика Фёдорова и Центр общественного здоровья и медицинской профилактики представили свою работу, направленную на пропаганду здорового образа жизни, которая проводится в рамках президентского нацпроекта «Демография», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Так, гости площадки Центра общественного здоровья приняли участие в квест-игре, определили сколько сахара, в том числе скрытого, они употребляют, проверили скорость собственной реакции, получили памятные подарки. Все активности были организованы с целью привлечения внимания к факторам риска неинфекционных заболеваний и пропаганды здорового образа жизни.
— Наша локация оказалась популярна — людям интересно узнавать о способах сохранения здоровья. Некоторые люди были удивлены тому, насколько технологично и современно мы подходим к своей работе, разрабатывая различные сервисы — помощники, которые обучают сохранению здоровья. Кроме этого, мы подготовили новый яркий экспонат специально для выставки, — уточнил директор Центра общественного здоровья Артем Москвин.
Более того, Центр предоставляет видеоматериалы по производственной гимнастике, адаптированной к условиям труда на различных предприятиях. За прошлый год ролики набрали более 37 тысяч просмотров.
Также в рамках выставки площадку организовал Хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика Фёдорова — ведущее на Дальнем Востоке лечебное учреждение офтальмологического профиля. Практикующий врач-офтальмолог, к.м.н., Наталья Поступаева провела просветительскую лекцию, рассказав о факторах, причинах возникновения глаукомы, методах диагностики, хирургическом и лазерном лечении. Она подчеркнула, что тема крайне актуальная — согласно статистике, в России около 1,4 млн больных глаукомой, столько же не знают о своей болезни. При этом патологию необходимо выявлять на ранних стадиях.
— Во время работы нашей площадки 200 человек смогли измерить внутриглазное давление контактным способом, у некоторых из них оно оказалось повышенным и им было рекомендовано пройти углубленное диагностическое обследование органа зрения. Повышенное давление может привести к развитию серьезных патологий глаз, в частности, глаукомы. Если глазное давление при глаукоме вовремя не снизить до нормы, может погибнуть зрительный нерв, что приводит к необратимой слепоте. Болезнь долгое время протекает бессимптомно — в этом основная опасность заболевания. С возрастом риск развития глаукомы увеличивается, — уточнил заместитель директора по медицинской части Хабаровского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. Фёдорова Максим Пшеничнов.
К слову, ведущее на Дальнем Востоке лечебное учреждение офтальмологического профиля в год выполняет более 30 тысяч операций пациентам с глазными заболеваниями, в том числе развивая и повышая доступность высокотехнологичных видов помощи.
Именно Хабаровский филиал первый в России начинал проводить операции по трансплантации роговицы — на сегодняшний день врачи за год выполняют порядка 60 подобных оперативных вмешательств. Также филиал стал единственным на Дальнем Востоке лечебным учреждением, где было внедрено хирургическое и лазерное лечение ретинопатии недоношенных детей. Совсем недавно здесь освоили дополнительную технологию — теперь предотвратить развитие слепоты и слабовидения у недоношенных младенцев позволяет использование специального препарата. В настоящее время больше половины оперативных вмешательств оказываются по полису ОМС.
В целом в Хабаровском крае за 10 лет объем оказания такой помощи увеличился более чем в два раза. Это связано, в частности, с обновлением технического оснащения медицинских организаций региона по нацпроекту «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.