Пункты выдачи анкет викторины «Всей Семьей» открылись в Хабаровском крае.
Напомним, викторина приурочена к Году семьи в России и проходит под эгидой федерального проекта «Всей семьей». Принять в ней участие могут жители региона в возрасте от 18 лет, для этого необходимо ответить на несколько простых вопросов.
Анкеты уже начали распространять через волонтеров организации «Точка Роста» и другие общественные организации. Пункты выдачи анкет открылись в торговых центрах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и других городов края. Полный список опубликован на сайте всейсемьей27.рф.
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