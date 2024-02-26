Коллекцию спичечных этикеток выставили на продажу в Новосибирске

Цена при этом не указана, но отмечается, что она договорная.
На фотографиях, которые сопровождают объявление, изображена большая коллекция спичечных этикеток, некоторые из которых находятся в альбоме. На этикетках, которых более 4 тысяч, изображены животные, транспорт, цветы, танцоры, спортсмены.
Автор объявления отмечает, что этикетки из 50−60-х годов, состояние у них разное — от отличного до удовлетворительного.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что плавающий БТР за 7,3 млн продают в Новосибирске.