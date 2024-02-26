На севере Хабаровского края восстанавливают электроснабжение

— В Удинске свет есть. Там его дали ещё в воскресенье, 25 февраля. Сегодня идут работы по возобновлению подачи электроэнергии в сёла Оглонги и Херпучи. Все котельные работали на резервных источниках питания. Никаких нарушений теплоснабжения не было, — рассказал глава администрации района имени Полины Осипенко Евгений Гончаров.