На севере Хабаровского края восстанавливают электроснабжение

В районе имени Полины Осипенко на севере Хабаровского края идут восстановительные работы после пожара на дизельной электростанции посёлка Оглонги, которая обеспечивала электричеством ещё и два соседних села — Удинск и Херпучи. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», сильное возгорание случилось в ночь с субботы на воскресенье.
— В Удинске свет есть. Там его дали ещё в воскресенье, 25 февраля. Сегодня идут работы по возобновлению подачи электроэнергии в сёла Оглонги и Херпучи. Все котельные работали на резервных источниках питания. Никаких нарушений теплоснабжения не было, — рассказал глава администрации района имени Полины Осипенко Евгений Гончаров.
Пострадавшая от пожара в минувшие выходные дизельная электростанция располагалась в здании 1979 года постройки. Судя по кадрам любительской видеосъёмки, оно очень сильно было повреждено огнём.
Ранее наше издание писало, что власти Хабаровского края ведут планомерную работу по замене старых дизельных станций на современные модульные.