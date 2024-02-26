Участок улицы Трилиссера подтопило в Иркутске из-за аварии на канализации

Напомним, утром 24 февраля на Иркутске из-за аварии на сетях холодного водоснабжения частично подтопило улицы Тимирязева, Декабрьских Событий, Фридриха Энгельса и Карла Либкнехта. В связи с этим временно изменили схему движения трамваев и автомобилей. Над устранением аварии работали в течение всего дня.