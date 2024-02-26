В Омской области к середине недели потеплеет до 0 градусов

Во вторник, 27 февраля, в ночные часы ожидается от −7 до −12 градусов. При прояснении столбик термометра опустится до −15…-20 градусов. Днем будет теплее — от 0 до −5 градусов. В течение суток возможны осадки в виде снега. На дорогах сохранится гололедица.