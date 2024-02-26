В Омской области к середине недели потеплеет до 0 градусов

К середине рабочей недели в Омской области потеплеет до 0 градусов. Осадки в виде снега сохранятся. О том, какой будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Сегодня, 26 февраля, днем воздух прогреется до −2…-7, местами — до −12 градусов. Местами ожидаются небольшой снег, гололедица.
Во вторник, 27 февраля, в ночные часы ожидается от −7 до −12 градусов. При прояснении столбик термометра опустится до −15…-20 градусов. Днем будет теплее — от 0 до −5 градусов. В течение суток возможны осадки в виде снега. На дорогах сохранится гололедица.
В среду, 28 февраля, погода в Омске существенно не изменится. Ночью температура воздуха составит −5…-10, днем — 0…-5 градусов. Снег возможен местами в ночные и утренние.