Студенты Хабаровска испекли 1,5 тыс булочек для раненых бойцов СВО

Студенты торгово-экономического техникума в Хабаровске испекли для бойцов СВО полторы тысячи сладких булочек и пирожков с картошкой. Изделия будущие пекари готовили больше шести часов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на филиал госфонда «Защитники Отечества».
Угощения ребята вместе с сотрудниками фонда «Защитники Отечества» отвезли бойцам, которые сейчас проходят лечение в госпитале. В ответ же будущие кулинары получили искренние слова благодарности.
— Это круто, когда ты видишь, что человек действительно радуется и ты к этой радости причастен. Было интересно, как наши бойцы отреагирует и они не ожидали, что их ждёт такое угощение. Они улыбались, благодарили, а мы были рады, что просто сделали что-то приятное для тех, кто защищает нас!, — поделилась студентка третьего курса хабаровского торгово-экономического техникума. Каждому бойцу вручили набор из трех кулинарных изделий: две сладкие булочки и один пирожок с картошкой. В подобной акции студенты приняли участие впервые. Таким образом они хотела поздравить героев с их праздником — Днем защитника Отечества.
— Ребята и доброе дело сделали, и потренировались в своих кулинарных навыках. Надо сказать, что на предложение сделать подобную акцию они отреагировали очень радостно! Сказали, что в будущем хотят продолжить эту историю и сделать ее традиционной, — рассказала специалист по связям с общественностью хабаровского филиала госфонда «Защитники Отечества» Ксения Кириченко.