Студенты Хабаровска испекли 1,5 тыс булочек для раненых бойцов СВО

— Это круто, когда ты видишь, что человек действительно радуется и ты к этой радости причастен. Было интересно, как наши бойцы отреагирует и они не ожидали, что их ждёт такое угощение. Они улыбались, благодарили, а мы были рады, что просто сделали что-то приятное для тех, кто защищает нас!, — поделилась студентка третьего курса хабаровского торгово-экономического техникума. Каждому бойцу вручили набор из трех кулинарных изделий: две сладкие булочки и один пирожок с картошкой. В подобной акции студенты приняли участие впервые. Таким образом они хотела поздравить героев с их праздником — Днем защитника Отечества.