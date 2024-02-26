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Волейболистки красноярского «Енисея» проиграли «Динамо» в Москве

В гостевом матче красноярские волейболисты проиграли со счётом 3:1.

Волейболистки красноярского «Енисея» проиграли московскому «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России.

Игра в Москве завершилась со счётом 3−1 (25:17, 25:16, 23:25, 25:22) в пользу хозяев.

Из-за частичного отсутствия света матч был прерван в четвёртом сете — не работали несколько прожекторов, табло и система просмотров. Электричество починили за 20 минут.

Отметим, что «Енисей» занимает 9-е место в турнирной таблице, «Динамо» — лидирует.

Ранее сообщалось о том, что красноярский ХК «Сокол» в первом матче плей-офф одолел пермский «Молот».