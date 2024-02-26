Снегопад накроет Владивосток: дата

Как передает портал gismeteo, 29 февраля во Владивостоке ожидаются осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха ночью будет около −5 градусов, днем −2 градуса.
Согласно предварительным расчетам, осадки также ожидаются в начале марта на следующей неделе. Однако дневные температуры будут положительные. Осадки в виде дождя и снега будут сопровождаться ветром, порывы которого составят 18 м/с.
Напомним, февраль в Приморье оказался аномально теплым. Температура воздуха превысила средние показатели на 3 — 8 градусов.