Умерла иркутская писательница и поэтесса Валентина Сидоренко

Умерла известная иркутская поэтесса и писательница Валентина Сидоренко. Ей было 74 года. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале Иркутской епархии утром 26 февраля.
«25 февраля на 75-м году жизни отошла ко Господу Валентина Васильевна Сидоренко — известная иркутская писательница и поэтесса, много трудившаяся на благо Иркутска и Иркутской епархии, — говорится в сообщении».
Валентина Сидоренко родилась 19 февраля 1950 года в Иркутске, после окончания школы работала проводницей в поезде, корреспондентом заводской многотиражки, художником и администратором театра кукол. В 1982 году стала членом Союза писателей СССР. За год до того вышел её первый сборник стихов «Сок подорожника». С 1988 по 1993 годы работала редактором-составителем альманаха «Литературный Иркутск». Впоследствии участвовала в организации Иннокентьевских чтений, вела цикл передач «Путь к отчему дому».