Умерла иркутская писательница и поэтесса Валентина Сидоренко

Валентина Сидоренко родилась 19 февраля 1950 года в Иркутске, после окончания школы работала проводницей в поезде, корреспондентом заводской многотиражки, художником и администратором театра кукол. В 1982 году стала членом Союза писателей СССР. За год до того вышел её первый сборник стихов «Сок подорожника». С 1988 по 1993 годы работала редактором-составителем альманаха «Литературный Иркутск». Впоследствии участвовала в организации Иннокентьевских чтений, вела цикл передач «Путь к отчему дому».