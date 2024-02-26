Прокуратура требует закрыть незаконный хостел с бомжами и преступниками на правобережье Красноярска

На подозрительную «ночлежку» на первом этаже неоднократно жаловались местные жители.
С их слов, вечерами вход в хостел подсвечивается синим светом, а внутрь попадают «непонятные личности». Чтобы зайти, нужно позвонить в звонок, а после замкнуть контакты входного замка монетой.
«Там проживают люди без определенного места жительства, которые нарушают нормы общественного порядка и безопасности, создают препятствия в пользовании жилых помещений многоквартирного дома, пристают к женщинам и детям», — рассказали недовольные жильцы дома.
«Держится все, что называется, “на честном слове”, — рассказывают в ведомстве. — В помещении отсутствует эвакуационный выход, пожарная сигнализация и аварийное освещение, не соблюдается площадь номера из расчета не менее 4 квадратных метров на одну кровать. Многие из постояльцев в прошлом привлекались к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления. При поступлении в хостел никто не проверяет их состояние здоровья, наличие заболеваний и сведения о привлечении к уголовной ответственности».
Для пресечения незаконной деятельности прокуратура направила в суд иск к арендатору и собственнику помещения с требованием запретить эксплуатацию нежилого объекта. Ситуация остается на контроле.