За праздничные выходные в Хабаровском крае выявили 85 нетрезвых водителей

Согласно статистике краевого ГИБДД, в этом году на праздничных выходных, посвященных Дню защитника Отечества, на дорогах региона выявили 85 нетрезвых водителей. Это чуть меньше, чем в прошлом году, однако в 2023 году и отдыхали на один день дольше, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Напомним, что в прошлом году праздничные выходные растянулись на 4 дня — с 23 по 26 февраля. За тот период сотрудники госавтоинспекции зафиксировали 1922 нарушения ПДД, в том числе выявили 89 водителей в состоянии опьянения.



— Не первый год наши сотрудники каждые выходные начиная с пятницы и каждые праздничные дни несут дежурства в усиленном режиме. Для нас это уже обычное дело и об усиленном режиме на дорогах мы автолюбителей предупреждаем, — прокомментировали в краевом ГИБДД. В этом году из 85 нетрезвых водителей 44 попались инспекторам в субботу, 24 февраля, что в два раза больше, чем днем ранее. В субботу также зафиксировано наибольшее число нарушений ПДД — 615 случаев. Меньше всего водителей в состоянии опьянения было в воскресенье 25 февраля −19 человек.



Всего за прошедшие выходные в крае выявлено 1734 нарушения ПДД, произошло 8 ДТП в которых пострадали 13 человек.



В ведомстве напомнили, что за управление ТС в состоянии опьянения, передачу управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.