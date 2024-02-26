— Ни в одной стране в мире нет таких потрясающих людей как у нас. Я добавлю, что ни в одной стране в мире нет президента, который сделал для своей страны больше, чем Владимир Путин. При нем Россия начала возвращать свои исторические территории, которые входили в состав нашего государства с древних времен. Мы осваивали Новороссию. Об этом мы специально пишем в своих учебниках для школьников, — сказал Михаил Мягков.