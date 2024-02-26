Мэр Хабаровска встретился с известным историком

В администрации Хабаровска прошла встреча с известным историком Михаилом Мягковым. Он рассказал коллективу мэрии о победах страны в различных войнах и вкладе дальневосточников в историю России. Также он провел беседу на тему «От героев прошлого к героям настоящего».
Профессор рассказал, что страна на протяжении многих веков славилась сильными лидерами, и сейчас у России — грамотный руководитель.
— Ни в одной стране в мире нет таких потрясающих людей как у нас. Я добавлю, что ни в одной стране в мире нет президента, который сделал для своей страны больше, чем Владимир Путин. При нем Россия начала возвращать свои исторические территории, которые входили в состав нашего государства с древних времен. Мы осваивали Новороссию. Об этом мы специально пишем в своих учебниках для школьников, — сказал Михаил Мягков.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук рассказал о том, что жители города это понимают и всячески поддерживают участников СВО.