В этом году в Кемерове благоустроят 11 скверов и парков

В Заводском районе отремонтируют сквер на пересечении на ул. 1-я Линия и ул. Базовой и сквер Новорождённых на ФПК. В Рудничном районе станет краше в сквере у ДК «Боровой» и сквере между домами на ул. Институтской, 28а и пр. Шахтёров, 54. В Кировском районе обновят пешеходную зону по ул. Леонова, 20 и 22. В Ягуновском благоустроят сквер на ул. Баха, а в Кедровке и Промышленновском — бульварную часть ул. Новогодней и сквер по ул. Варяжской, 17.