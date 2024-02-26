В этом году в Кемерове благоустроят 11 скверов и парков

По сообщению кемеровской мэрии, в этом году в областной столице отремонтируют 11 общественных пространств, которые набрали наибольшее количество голосов прошлой весной. Горожане сами выбрали объекты, которые приобретут новый облик.
Так, в центре в рамках первого этапа осветят бульварную часть ул. Весенней от пр. Советского до ул. Островского и сквер Искусств на ул. Коммунистической. В Ленинском районе станет светлее на пешеходной алее вдоль школ № 93 и № 94.
В Заводском районе отремонтируют сквер на пересечении на ул. 1-я Линия и ул. Базовой и сквер Новорождённых на ФПК. В Рудничном районе станет краше в сквере у ДК «Боровой» и сквере между домами на ул. Институтской, 28а и пр. Шахтёров, 54. В Кировском районе обновят пешеходную зону по ул. Леонова, 20 и 22. В Ягуновском благоустроят сквер на ул. Баха, а в Кедровке и Промышленновском — бульварную часть ул. Новогодней и сквер по ул. Варяжской, 17.
В 2025 году в Кемерове благоустроят тоже 11 парков, скверов, бульваров и аллей. Кемеровчане будут выбирать из 15 проектов.