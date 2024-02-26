В Новосибирске назвали новую дату открытия бассейна СКА

В середине марта в Новосибирске должен открыться бассейна СКА на улице Воинской. Об этом сообщил РБК Новосибирск со ссылкой на министра физической культуры и спорта региона Сергея Ахапова.

Изначально бассейн планировали открыть в феврале. Однако из-за выполнения пусконаладочных работ инженерных систем открытие перенесли на период с 11 по 14 марта.

Масштабная реконструкция бассейна стартовала в феврале 2022 года. До этого спортивное здание было в аварийном состоянии 10 лет. После реконструкции длина плавательных дорожек бассейна СКА составила 50 метров, что соответствует стандартам Международной федерации плавания. Кроме СКА в Новосибирске только еще один бассейн с такими дорожками — «Нептун».