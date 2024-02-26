Цены в Приморье взлетели, но не на все

«Ускорился годовой рост цен на свинину, мясо кур и яйца: спрос на них был высоким, а увеличить предложение не получалось из-за вспышек болезней животных и птиц в дальневосточных регионах-производителях. Цены на парфюмерию и бытовую химию подталкивало вверх прошлогоднее ослабление рубля, однако его влияние на цены постепенно снижается» — сообщили в Дальневосточном управлении ГУ Банка России.