Цены в Приморье взлетели, но не на все

Годовая инфляция в Приморском крае в январе 2024 года замедлилась до 9,3% после 9,4% в декабре 2023 года. Расширилось предложение некоторых услуг, и это сдержало общий рост цен, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.
По информации специалистов, на снижение темпов роста цена на товары и услуги повлияли распродажи авиабилетов.
«В январе один из авиаперевозчиков проводил распродажу билетов. В результате билеты на самолет в годовом выражении подорожали меньше, чем в декабре, и это замедлило рост цен в сегменте услуг в регионе», — отметил главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.
А вот цены на продукты и непродовольственные товары в январе росли быстрее, чем месяцем ранее.
«Ускорился годовой рост цен на свинину, мясо кур и яйца: спрос на них был высоким, а увеличить предложение не получалось из-за вспышек болезней животных и птиц в дальневосточных регионах-производителях. Цены на парфюмерию и бытовую химию подталкивало вверх прошлогоднее ослабление рубля, однако его влияние на цены постепенно снижается» — сообщили в Дальневосточном управлении ГУ Банка России.