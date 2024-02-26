Почему при высоком производстве яйца остаются дорогими?

В 2023 году Кузбасс стал лидером по производству яиц в Сибири, однако яйца продолжают оставаться недешёвым продуктом.
За прошлый год Кузбасс произвёл 1,3 млрд яиц. Власти уверяют, что самообеспеченность достигла 162%. Корреспонденты «АиФ в Кузбассе» задумались, откуда тогда были цены по 200 рублей за десяток?
По данным Росстата, как говорит экономист Евгений Харлампенков, в 2023 году в России было произведено чуть более 38 млрд штук яиц. При этом Россия входит в топ-10 стран с наибольшим потреблением яйца на человека в год. В 2022 году производство яиц составило 46,1 млрд штук, а производство упало на 17,6%.
На 1 января 2023 года в России проживало 146,447 миллиона человек. Выходит, что общее потребление яиц должно было составлять 42,117 миллиарда штук. В 2022 году страна экспортировала 570 млн. штук яиц, и эта тенденция сохранялась в 2023 году — рост экспорта увеличился в 1,5 раза, что привело к сокращению поставок яйца на внутренний рынок. Нормы потребления яйца составляют в среднем 295 яиц на человека в год, а производство находится на уровне 320 яиц на человека. Эта разница сначала давала возможность увеличить объёмы экспорта, который к 2030 году должен был составить 850 млн. яиц. С учётом высокого курса доллара экспорт яйца становился более привлекательным, чем поставки на внутренний рынок.
Причиной роста цен на яйца, поясняет эксперт, в итоге стал дефицит на внутреннем рынке. В Сибири производители яйца покрывают лишь 74% потребностей населения округа в яйце. Данные по производству яиц включают и яйца, идущие на воспроизводство птицы. Основной проблемой для птицеводства за последние два года стала нехватка племенного материала, что привело к необходимости массового строительства инкубаторов и репродукторов. До 2022 года 98% поставок инкубационного яйца шли из Нидерландов и Чехии, отечественный рынок лишь на 2% покрывался российским кроссом кур «Смена-9».
По его словам, статистика делит производство яиц на численность населения, но это не значит, что каждый в чистом виде съел 325 яиц. Из этого числа часть ушла на воспроизводство поголовья птицы, часть использовали пищевые производства, часть ушла на экспорт. На полке оказалось 200−220 яиц.
Также на рост цены оказал влияние рост стоимости зерна, цен на ГСМ, энерго- и теплоносители, затраты на логистику, инфляционные ожидания и рост ставки Центробанка, приведшее к увеличению стоимости кредитов. Проблемы нехватки яиц и сдерживания на них цен компенсируются увеличением импорта из Турции и Белоруссии, введением запретов на экспорт. Все эти меры дают результат, но имеют низкую волотильность.