Почему при высоком производстве яйца остаются дорогими?

На 1 января 2023 года в России проживало 146,447 миллиона человек. Выходит, что общее потребление яиц должно было составлять 42,117 миллиарда штук. В 2022 году страна экспортировала 570 млн. штук яиц, и эта тенденция сохранялась в 2023 году — рост экспорта увеличился в 1,5 раза, что привело к сокращению поставок яйца на внутренний рынок. Нормы потребления яйца составляют в среднем 295 яиц на человека в год, а производство находится на уровне 320 яиц на человека. Эта разница сначала давала возможность увеличить объёмы экспорта, который к 2030 году должен был составить 850 млн. яиц. С учётом высокого курса доллара экспорт яйца становился более привлекательным, чем поставки на внутренний рынок.