Существа-болячки станут героями шокирующей выставки во Владивостоке

Проект, бросающий вызов всему привычному и стереотипному «нет нет да да» (18+) готовится к открытию в галерее современного искусства «Арка». Ее автор — молодая художница Валерия Носовец исследует тему внутреннего мира человека.
Автор проекта Валерия Носовец выросла в военном гарнизоне на Камчатке, после окончания Приморского художественного колледжа живёт и работает во Владивостоке.
«Валерия Носовец — яркий представитель молодого поколения владивостокских художников, сформировавшая свой собственный стиль и философию. Имеет опыт участия в групповых выставка. Это её первая персональная выставка, над которой Валерия работала долгое время», — сообщили в галерее Арка.
Как рассказала куратор выставки Ирина Постникова, автор показывает свой мир в картинах, набросках, объектах и дневниках. Некоторые символы повторяются из проекта в проект — автопортретные фигуры, существа- «болячки» и различные религиозные сюжеты.
Выставка «нет нет да да» откроется 28 февраля.