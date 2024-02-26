Олег Кожемяко объявил о проведении летних игр «Дети Приморья» в 2025 году

«Наши команды выступили достойно — команда из Владивостока заняла второе место, первое место — у команды из провинции Цзилинь (КНР). Получились хорошие игры, которые замотивировали ребят: даже в муниципалитете занимаясь спортом, следуя методикам тренеров, можно выступать на таких международных соревнованиях, это возможность в будущем увидеть себя и на Олимпийском пьедестале. Ну, а мы, конечно, будем делать все возможное, чтобы такие игры были продолжены. Может быть, этапы будут проходить и в Китае, в КНДР, может быть и в других регионах. Очень важно делать так, чтобы ребята были сильные, крепкие, чтобы они дружили, знали, как живут соседи, и продолжали дальше развивать наш спорт. Поэтому в 2025 году у нас пройдут уже летние игры “Дети Приморья”», — сказал Губернатор.