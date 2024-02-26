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В мэрии рассказали, что будет на месте снесенного «Дворца связи» во Владивостоке

Показываем, как сейчас выглядит освобожденная территория.
Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке на улице Семеновской завершён демонтаж двухэтажного здания, ранее принадлежавшего крупной российской компании-ритейлеру, владевшей одноименной сетью салонов сотовой связи, сообщает ИА PrimaMedia.

Стеклянную пристройку известную как «Дворец связи», которая расположена у дома на Алеутской, 28, ликвидировали из-за серьезных нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в сооружении.

Сейчас от в какой-то мере культового здания не осталось и следа — работы по сносу завершились на прошедших выходных, а строительный мусор вывезен с территории.

Как рассказали в мэрии корр. ИА PrimaMedia, на данный момент на месте бывшего «Дворца связи» не планируются к возведению какие-либо новые сооружения.

«Место просто освободили от незаконной постройки. Территорию приведут в порядок и уложат новую плитку», — отметил начальник отдела интернет-коммуникаций управления по работе со СМИ Павел Дорофеев.

Напомним, полукруглый двухэтажный объект с остеклением был построен в 2006 году и долгое время служил точкой продажи мобильных устройств — тогда в нем находилась небезызвестная компания. Затем выяснилось, что разрешений на ее строительство получено не было и их никто не согласовывал. Кроме того, позже стало известно, что сооружение не соответствует требованиям пожарной безопасности, и его закрыли.

В феврале 2024 года комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности постановила, что двухэтажная пристройка представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей, находящихся в смежном административном здании.

архитектура