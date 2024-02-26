В мэрии рассказали, что будет на месте снесенного «Дворца связи» во Владивостоке

Напомним, полукруглый двухэтажный объект с остеклением был построен в 2006 году и долгое время служил точкой продажи мобильных устройств — тогда в нем находилась небезызвестная компания. Затем выяснилось, что разрешений на ее строительство получено не было и их никто не согласовывал. Кроме того, позже стало известно, что сооружение не соответствует требованиям пожарной безопасности, и его закрыли.