В мэрии рассказали, что будет на месте снесенного «Дворца связи» во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Семеновской завершён демонтаж двухэтажного здания, ранее принадлежавшего крупной российской компании-ритейлеру, владевшей одноименной сетью салонов сотовой связи, сообщает ИА PrimaMedia.
Стеклянную пристройку известную как «Дворец связи», которая расположена у дома на Алеутской, 28, ликвидировали из-за серьезных нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в сооружении.
Сейчас от в какой-то мере культового здания не осталось и следа — работы по сносу завершились на прошедших выходных, а строительный мусор вывезен с территории.
«Место просто освободили от незаконной постройки. Территорию приведут в порядок и уложат новую плитку», — отметил начальник отдела интернет-коммуникаций управления по работе со СМИ Павел Дорофеев.
Напомним, полукруглый двухэтажный объект с остеклением был построен в 2006 году и долгое время служил точкой продажи мобильных устройств — тогда в нем находилась небезызвестная компания. Затем выяснилось, что разрешений на ее строительство получено не было и их никто не согласовывал. Кроме того, позже стало известно, что сооружение не соответствует требованиям пожарной безопасности, и его закрыли.
В феврале 2024 года комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности постановила, что двухэтажная пристройка представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей, находящихся в смежном административном здании.