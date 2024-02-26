Росомаху заметили на востоке Казахстана — видео

АСТАНА, 26 фев — Sputnik. Опасного хищника росомаху заметили сельчане в поселке Парыгино района Алтай.
Проезжая на автомобиле, местные жители засняли необычного зверька, который бежал по дороге, пишет YK-news.kz.
Очевидцы предположили, что это енот или барсук, но специалисты лесхоза, посмотревшие любительскую видеозапись, заявили: это росомаха.
«В нашем районе водится росомаха, и численность этих животных в последнее время увеличилась. Никто на этого зверя ведь не охотится, — отметил лесничий Нижне-Тургусунского лесничества Александр Стаценко. — Зверь, скорее всего, ушел в лесок на берегу Бухтармы, в деревне его больше никто из местных не видел».
Зверек спустился за добычей или, возможно, его спугнули люди, которые, к примеру, катались на снегоходах, считает специалист.
В социальных сетях люди предположили, что зверь голодный. Некоторые рискнули бы даже его покормить. Однако опытные лесники категорически не советуют этого делать.
«Ни к одному дикому зверю подходить нельзя. Ведь спуститься к людям он может по разным причинам, в том числе и при болезнях, поэтому рисковать не стоит, — говорит Александр Стаценко. — А в случае с росомахой тем более — это универсальный хищник, причем очень бесстрашный и коварный. Несмотря на свои размеры, росомаха может убить добычу во много раз крупнее себя, например, взрослого оленя или марала. Сейчас возле рек Бухтарма, Тургусун много лосей, некоторые животные обессилены, измотаны морозами. А для росомахи это хорошая добыча».