В Свердловской области начнутся оттепели

В Свердловской области днем 26 февраля ожидается температура от −3 до +2 градусов, а на севере региона — от +3 до +5 градусов по Цельсию. В это время в Екатеринбурге будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный 5−10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Днем температура достигнет 0..-2 градусов.