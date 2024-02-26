В Свердловской области начнутся оттепели

В Свердловской области до конца февраля ожидается теплая погода со среднесуточной температурой, превышающей климатическую норму на 2−7 градусов. В дневное время будут возможны слабые оттепели. Такую погодную обстановку объяснил синоптик Алексей Пулин.
— До конца февраля погоду в Свердловской области будет определять северная периферия антициклона, центр которого расположится в районе Самарской и Оренбургской областей, — пишет синоптик в своем telegram-канале.
Север области является наиболее удаленной территорией от центра антициклона. В связи с этим именно в северной части региона ожидается стабильно плюсовая дневная температура — от +1 до +3 градусов. Также теплая погода обуславливается устойчивым западным воздушным потоком.
— В северных районах ожидаются и осадки, вызванные влиянием атмосферных фронтов, которые связаны с циклонами, движущимися вдоль арктического побережья. В южных и особенно в юго-западных районах будет несколько прохладнее, зато вероятность осадков тут минимальна, — добавил Алексей Пулин. — Порывистый западный ветер сохранится в регионе до конца февраля.
В Свердловской области днем 26 февраля ожидается температура от −3 до +2 градусов, а на севере региона — от +3 до +5 градусов по Цельсию. В это время в Екатеринбурге будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный 5−10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Днем температура достигнет 0..-2 градусов.
Уже 27 февраля ночные температуры дойдут до −5 градусов, а дневные — до +1 градуса, а 28 февраля ожидаются температуры в диапазоне от −5 (ночью) до −1 (днем).