Хабаровский край оказался в первой двадцатке рейтинга доступности бензина

В январе 2024 года Хабаровский край занял 19 место в рейтинге российских регионов по доступности бензина. Стоимость топлива марки АИ-92 в крае за год выросла на 7,5% и достигла отметки в 53,18 рубля за литр, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на исследование РИА Новости (18+).
Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, меньше всего — жители Республики Ингушетия. Согласно данным агентства, средняя ежемесячная заработная плата в Хабаровском крае позволяет приобрести 1171 литров указанного вида бензина.
Что касается других регионов ДФО, то они расположились в рейтинге следующим образом:
Чукотка — 3 место; Магадан — 6 место; Камчатка — 7 место; Сахалин — 10 место; Якутия — 11 место; Амурская область — 18 место; Приморский край — 23 место; Бурятия — 31 место; ЕАО — 32 место; Забайкальский край — 33 место.
Эксперты РИА Новости полагают, что сохранение демпфирующего механизма позволит в 2024 году сдержать рост цен на бензин на уровне инфляции, то есть около 5−6%. При этом рост заработной платы будет, скорее всего, происходить быстрее, поэтому доступность бензина в 2024 году в среднем по стране увеличится.