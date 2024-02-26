Хабаровский край оказался в первой двадцатке рейтинга доступности бензина

В январе 2024 года Хабаровский край занял 19 место в рейтинге российских регионов по доступности бензина. Стоимость топлива марки АИ-92 в крае за год выросла на 7,5% и достигла отметки в 53,18 рубля за литр, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на исследование РИА Новости (18+).

Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, меньше всего — жители Республики Ингушетия. Согласно данным агентства, средняя ежемесячная заработная плата в Хабаровском крае позволяет приобрести 1171 литров указанного вида бензина.

По статистике, в 2023 году динамика цен на бензин в России была довольно активной. Так, в январе — сентябре 2023 года цены преимущественно увеличивались, причем быстрыми темпами, но в четвертом квартале после принятия правительством ряда стабилизирующих мер, немного снизились. Однако в начале 2024 года цены вновь стали расти. В результате в январе 2024 года бензин марки АИ-92 в целом по стране стоил на 7,2% дороже, чем в январе 2023 года.