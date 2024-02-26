Квест-игра «В поисках реликвии» прошла в сквере «Березовая роща» Хабаровска

Хабаровские школьники весело провели время в сквере «Березовая роща», участвуя в квесте «В поисках реликвии». Их разделили на группы и вручили карты сквера с местами, где спрятаны задания и подсказки. Каждая команда решала задачи в поисках указанных мест, чтобы найти реликвию.
— Найдя старинный артефакт — часть древней рукописи о культуре и традициях Руси, учащиеся школы № 83 узнали больше о прошлом своей страны, — рассказали в администрации города.
Сквер «Березовая роща» благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году запланировано новое онлайн-голосование, чтобы выбрать общественные места, которые благоустроят в 2025 году.