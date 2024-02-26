«Окликание» звезд: как привлечь удачу в Светлый день

В Светлый день было принято убирать в доме. Считалось, что вместе с выметенным мусором уйдут все беды и неприятности. Также в этот день вспоминали умерших близких. Утром шли в церковь, а вечером смотрели на звезды. Наши предки считали, что каждая яркая точка в ночном небе — душа покойного. И в Светлый день можно пообщаться со своими близкими и попросить у них помощи в любом важном деле. Этот обряд называли «окликание» звезд.