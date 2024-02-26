«Окликание» звезд: как привлечь удачу в Светлый день

Громкий щебет птиц предвещал раннюю весну. Мороз и холод предупреждали о сухом лете.
В Светлый день было принято убирать в доме. Считалось, что вместе с выметенным мусором уйдут все беды и неприятности. Также в этот день вспоминали умерших близких. Утром шли в церковь, а вечером смотрели на звезды. Наши предки считали, что каждая яркая точка в ночном небе — душа покойного. И в Светлый день можно пообщаться со своими близкими и попросить у них помощи в любом важном деле. Этот обряд называли «окликание» звезд.
Нельзя 26 февраля:
лениться — за безделье придется расплачиваться неудачами, отказывать в помощи — сам окажешься в сложном положении, совершать крупные покупки — деньги будут потрачены бесполезно, подбирать найденные деньги — к бедности.
Именины сегодня празднуют Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей.
Родились 26 февраля полярный исследователь, адмирал флота Петр Анжу, первая в мире женщина капитан дальнего плавания Анна Щетинина, летчик-истребитель, ас, дважды Герой Советского Союза Николай Гулаев, лыжник, олимпийский чемпион Сергей Савельев.