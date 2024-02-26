Сменяется эпоха: показали, что было на месте знаменитого здания Владивостока

Во Владивостоке на улице Семеновской завершён демонтаж двухэтажного здания, ранее принадлежавшего крупной российской компании-ритейлеру, владевшей одноименной сетью салонов сотовой связи, сообщает ИА PrimaMedia.
Стеклянную пристройку известную как «Дворец связи», которая расположена у дома на Алеутской, 28, ликвидировали из-за серьезных нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в сооружении.
Тем не менее, местным жителям показали, что раньше находилось на месте знаменитого сооружения. Возле фасада старого здания внимательные горожане заметили и ларек «Союзпечать».
Это изображение позволяет прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу того времени, когда Владивосток только начинал своё стремительное развитие и трансформацию в крупный порт и экономический центр Дальнего Востока.