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Сменяется эпоха: показали, что было на месте знаменитого здания Владивостока

Исторический кадр известной улицы возвращает в эпоху начала XX века.
Источник: PastVu

Во Владивостоке на улице Семеновской завершён демонтаж двухэтажного здания, ранее принадлежавшего крупной российской компании-ритейлеру, владевшей одноименной сетью салонов сотовой связи, сообщает ИА PrimaMedia.

Стеклянную пристройку известную как «Дворец связи», которая расположена у дома на Алеутской, 28, ликвидировали из-за серьезных нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в сооружении.

Тем не менее, местным жителям показали, что раньше находилось на месте знаменитого сооружения. Возле фасада старого здания внимательные горожане заметили и ларек «Союзпечать».

Это изображение позволяет прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу того времени, когда Владивосток только начинал своё стремительное развитие и трансформацию в крупный порт и экономический центр Дальнего Востока.

архитектура