В Иркутске продолжают мониторинг уровня Ангары

По данным Иркутского гидрометцентра, уровень воды в Боково составляет 655 см, зафиксировано снижение. Кромка ледостава в нижнем бьефе Иркутской ГЭС находится в 3 км ниже микрорайона Ново-Ленино и в 23 км ниже Иркутской ГЭС.