В Иркутске продолжают мониторинг уровня Ангары

По данным Иркутского гидрометцентра, уровень воды в Боково составляет 655 см, зафиксировано снижение. Кромка ледостава в нижнем бьефе Иркутской ГЭС находится в 3 км ниже микрорайона Ново-Ленино и в 23 км ниже Иркутской ГЭС.
Береговые территории патрулируют аварийно-спасательные бригады МКУ «Безопасный город». В районе Курганской вода подошла к забору, при этом угрозы жилым домам нет. Также подъем уровня реки зафиксирован в Боково в районе Трактовой, Заводской, садоводства «Тихий плес», сообщает пресс-служба администрации города.
«Оперативные службы находятся в полной готовности. Сотрудниками проведен обход жителей. Люди предупреждены о возможном подтоплении. На береговых территориях в нижнем бьефе Иркутской ГЭС организовано круглосуточное дежурство», — подчеркнул Руслан Болотов.
Администрация Иркутска напоминает, что выход и выезд на лед запрещен. В период паводка нарушителей привлекают к административной ответственности. Единый номер экстренных служб — 112, диспетчерская МКУ «Безопасный город» — 520−112, 269−783.