Жители Большого Камня провели выходные с чемпионом мира

«Сегодня я от души порадовался за большекаменцев. У них появилось новое, очень красивое спортивное сооружение. Это небольшой мини-стадион, где есть футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадка, зона для воркаута. Имеются силовые тренажеры, где установлены QR-коды. Чем больше я езжу по краю, тем больше вижу, как преображаются наши населенные пункты, появляются новые детские и спортивные площадки. Это не может не радовать. Для меня, как регионального координатора партийного проекта “Детский спорт”, особенно важен тот факт, что спортивная инфраструктура развивается хорошими темпами во всех муниципалитетах Приморья», — отметил Александр Захаров.