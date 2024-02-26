Жители Большого Камня провели выходные с чемпионом мира

Краевой депутат, член фракции «Единая Россия» Александр Захаров провел зарядку для жителей Большого Камня в рамках всероссийского зимнего марафона «Сила России» (6+), а также стал почетным гостем соревнований по самбо в честь Дня защитника Отечества.
Зарядка прошла в субботу, 24 февраля, на новой «умной» спортивной площадке, построенной по Народной программе «Единой России» в 2022 году. Под бодрую и зажигательную музыку проделали простые, но эффективные упражнения, которые дают большой заряд бодрости и поднимают настроение.
«Сегодня я от души порадовался за большекаменцев. У них появилось новое, очень красивое спортивное сооружение. Это небольшой мини-стадион, где есть футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадка, зона для воркаута. Имеются силовые тренажеры, где установлены QR-коды. Чем больше я езжу по краю, тем больше вижу, как преображаются наши населенные пункты, появляются новые детские и спортивные площадки. Это не может не радовать. Для меня, как регионального координатора партийного проекта “Детский спорт”, особенно важен тот факт, что спортивная инфраструктура развивается хорошими темпами во всех муниципалитетах Приморья», — отметил Александр Захаров.
«Видно, что ребята очень открытые, заинтересованные, любознательные. Один из важных вопросов, который мне задали — о моем отношении к службе в армии. Мой ответ всегда однозначный: если позволяет состояние здоровья — служить в армии обязательно нужно. И помогли мне сформировать четкую жизненную позицию по этому поводу именно занятия спортом», — отметил Александр Захаров.
Напомним, Всероссийский зимний марафон «Сила России» проходит в Приморском крае с 13 февраля по 17 марта. В рамках марафона «Единая Россия» запланировала проведение спортивных состязаний, игр, занятия в секциях, мастер-классы, зарядки с чемпионами, сдачу норм ГТО и многое другое.