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Жители Большого Камня провели выходные с чемпионом мира

Мероприятия организованы в рамках всероссийского зимнего марафона «Сила России».
Источник: Единая Россия

Краевой депутат, член фракции «Единая Россия» Александр Захаров провел зарядку для жителей Большого Камня в рамках всероссийского зимнего марафона «Сила России» (6+), а также стал почетным гостем соревнований по самбо в честь Дня защитника Отечества.

Зарядка прошла в субботу, 24 февраля, на новой «умной» спортивной площадке, построенной по Народной программе «Единой России» в 2022 году. Под бодрую и зажигательную музыку проделали простые, но эффективные упражнения, которые дают большой заряд бодрости и поднимают настроение.

«Сегодня я от души порадовался за большекаменцев. У них появилось новое, очень красивое спортивное сооружение. Это небольшой мини-стадион, где есть футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадка, зона для воркаута. Имеются силовые тренажеры, где установлены QR-коды. Чем больше я езжу по краю, тем больше вижу, как преображаются наши населенные пункты, появляются новые детские и спортивные площадки. Это не может не радовать. Для меня, как регионального координатора партийного проекта “Детский спорт”, особенно важен тот факт, что спортивная инфраструктура развивается хорошими темпами во всех муниципалитетах Приморья», — отметил Александр Захаров.

Затем депутат отправился на соревнования по самбо, посвященные Дню защитника Отечества, где пообщался с юными самбистами, рассказал о своем жизненном пути, ответил на вопросы ребят. Традиционно, во время встречи, сделал акцент на необходимости занятий спортом. Поговорили и о том, как важно быть патриотом своей страны, как почётно выступать под флагом Родины, слышать, стоя на пьедестале почёта, ее гимн.

«Видно, что ребята очень открытые, заинтересованные, любознательные. Один из важных вопросов, который мне задали — о моем отношении к службе в армии. Мой ответ всегда однозначный: если позволяет состояние здоровья — служить в армии обязательно нужно. И помогли мне сформировать четкую жизненную позицию по этому поводу именно занятия спортом», — отметил Александр Захаров.

Напомним, Всероссийский зимний марафон «Сила России» проходит в Приморском крае с 13 февраля по 17 марта. В рамках марафона «Единая Россия» запланировала проведение спортивных состязаний, игр, занятия в секциях, мастер-классы, зарядки с чемпионами, сдачу норм ГТО и многое другое.