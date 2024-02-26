Водоснабжение на улице Декабрьских Событий в Иркутске восстановлено

По информации пресс-службы мэрии, на месте работали более двадцати единиц техники и более сорока рабочих и специалистов. Были задействованы силы и средства муниципальных предприятий Иркутска «Водоканал», «Иркутскавтодор», МКУ «Городская среда», МКУ «Безопасный город».