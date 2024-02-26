Водоснабжение на улице Декабрьских Событий в Иркутске восстановлено

МУП «Водоканал» возобновил подачу холодного водоснабжения в три жилых дома и административные здания. МУП «Иркутскавтодор» очистил проезжую часть и вывез снег, дорогу и тротуары обработали противогололедными материалами. Устранение выхода воды проверил мэр Иркутска Руслан Болотов.
«Специалисты муниципальных предприятий оперативно приступили к устранению аварийной ситуации. Сейчас жилые дома переключены на резервную линию, водоснабжение восстановлено. Поручил дорожным службам продолжать противогололедную обработку данных улиц, чтобы исключить образование наледи», — подчеркнул РусланБолотов.
По информации пресс-службы мэрии, на месте работали более двадцати единиц техники и более сорока рабочих и специалистов. Были задействованы силы и средства муниципальных предприятий Иркутска «Водоканал», «Иркутскавтодор», МКУ «Городская среда», МКУ «Безопасный город».