Перекрытие дороги на шоссе Космонавтов переносится

В Минтрансе Пермского края сообщили, что перекрытие шоссе Космонавтов в районе улицы Мильчакова состоится позже. Точные даты в ведомстве пока не озвучили. Изменение планов на ремонт связано с тем, что из-за морозов, которые были недавно, рабочие не успели подготовить полотно.
— Чтобы плиты, из которых обустраивают временную дорогу, легли ровно, необходимо сделать выравнивающий слой из песка. Песок должен быть подвижный, но при большом минусе добиться этого, к сожалению, нельзя. Из-за этого переключение движения на объездную дорогу передвинули до завершения работ по обустройству объездной дороги, — пояснили в Минтрансе.