Перекрытие дороги на шоссе Космонавтов переносится

В Минтрансе Пермского края сообщили, что перекрытие шоссе Космонавтов в районе улицы Мильчакова состоится позже. Точные даты в ведомстве пока не озвучили. Изменение планов на ремонт связано с тем, что из-за морозов, которые были недавно, рабочие не успели подготовить полотно.