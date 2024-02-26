Уволят за блог? Соцсетями фельдшера скорой помощи из Приморья заинтересовался Минздрав

«Я натыкалась в сети на множество блогов по похожей тематике, смотреть было интересно, поэтому и сама решила попробовать. Так, у меня за довольно короткое время залетело на 1 млн просмотров одно из первых видео, где я рассказываю о случаях за одну смену. Теперь в моем блоге почти 30 тысяч человек. Я рада, что могу показать свою профессию изнутри. У меня много откликов от людей, которые, как они пишут, благодаря моему блогу решили пойти в медицину, в скорую помощь, и они рады знать заранее, какой может быть наша работа», — поделилась девушка.