Уволят за блог? Соцсетями фельдшера скорой помощи из Приморья заинтересовался Минздрав

Внезапная популярность обрушилась на 25-летнюю девушку из Владивостока. Инесса Колпакова вот уже 3,5 года работает на скорой помощи. Всего 10 дней назад фельдшер стала активно вести свой блог в одной из запрещенных соцсетей. Страница стала популярной, а истории девушки стабильно набирали десятки и сотни тысяч просмотров. Однако, рассказы в свободной форме, как оказалось, нравятся далеко не всем. В адрес девушки посыпались жалобы, и теперь ее медицинским блогом заинтересовался и краевой Минздрав. В сложной ситуации разбирался корр. ИА PrimaMedia — читайте в материале.
Как рассказала фельдшер СМП Инесса Колпакова, активным ведением блога она занимается всего лишь последние 10 дней. До этого у нее была страница в социальных сетях, где она также рассказывала случаи, произошедшие в рабочие смены.
«Я натыкалась в сети на множество блогов по похожей тематике, смотреть было интересно, поэтому и сама решила попробовать. Так, у меня за довольно короткое время залетело на 1 млн просмотров одно из первых видео, где я рассказываю о случаях за одну смену. Теперь в моем блоге почти 30 тысяч человек. Я рада, что могу показать свою профессию изнутри. У меня много откликов от людей, которые, как они пишут, благодаря моему блогу решили пойти в медицину, в скорую помощь, и они рады знать заранее, какой может быть наша работа», — поделилась девушка.
Как отмечает сама Инесса, цель блога — популяризация работы скорой медицинской помощи. Помимо этого, блог также рассказывает о жизни девушки вне работы. На страничке, по ее словам, не нарушаются никакие законы: все истории обезличены, фото выставлены либо с согласия пациентов, либо с замазанными лицами.
«СМП — это не всегда милые бабулечки с давлением, а кровь и прочие биологические жидкости, это потери пациентов, недопонимания их родственников, а также это драйв, адреналин и ее безумная любовь», — добавила девушка.
«Сегодня пришла на смену после всей этой шумихи, от руководства пока тишина, просто поехала на вызов», — с волнением сообщила девушка.
Редакция ИА PrimaMedia обратилась в министерство здравоохранения, чтобы узнать о судьбе молодого специалиста. В ведомстве рассказали, что руководство станции СМП не поддерживает такую деятельность сотрудника, работающего в государственной структуре, и ее работа уже взята на особый контроль.
«В целом, закон о врачебной тайне сотрудник не нарушил: она не указывает персональные данные или фото лица пациента. Между тем, публичные комментарии в отношении пациентов носят грубый, неуважительный характер. Мы очень надеемся, что данный фельдшер в общении с пациентами не использует такую лексику. Оснований для применения административного наказания у работодателя нет», — сказали в Минздраве.
Чем закончится эта история — пока неизвестно. Но, как говорит сама девушка, и блог удалять не хотелось бы, и работу терять — тоже.