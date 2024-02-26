Раздался глухой удар, а затем дикий визг: жители Хабаровска спасли щенка с жуткими переломами лап

— Это была небольшая собака, белая с рыжими пятнами. Она просто корежилась и извивалась от боли, это зрелище не для слабонервных. Туда начали люди сбегаться, дети, и вышел на улицу хозяин собаки. Он явно выпивает. Я его видела с собакой в этот день утром, и до этого еще в начале зимы. Я еще тогда его предупредила, чтобы не обижал щенка, — рассказывает Наталья редакции «КП» — Хабаровск.