Раздался глухой удар, а затем дикий визг: жители Хабаровска спасли щенка с жуткими переломами лап

Жители Красной Речки в Хабаровске подозревают соседа в жестоком обращении с домашним питомцем. Накануне днем из окна его квартиры странным образом выпал полугодовалый щенок и серьезно пострадал. Его лапы оказались сломаны, кости неестественным образом были вывернуты, врачи диагностировали переломы обоих предплечий. Животное прооперировали, поставили пластины, и теперь остается лишь ждать, срастутся ли кости.
ПЛАКАЛ И СКУЛИЛ ОТ ДИКОЙ БОЛИ
ЧП случилось 25 февраля, около 16 часов дня, на улице Мате Залки. Наталья отдыхала у себя дома, в полной тишине, как вдруг услышала за окном глухой, но отчетливый шлепок, а затем дикий визг и крик. Она тут же подскочила, выбежав на балкон, увидела, что внизу лежит небольшая собака и извивается от боли.
— Это была небольшая собака, белая с рыжими пятнами. Она просто корежилась и извивалась от боли, это зрелище не для слабонервных. Туда начали люди сбегаться, дети, и вышел на улицу хозяин собаки. Он явно выпивает. Я его видела с собакой в этот день утром, и до этого еще в начале зимы. Я еще тогда его предупредила, чтобы не обижал щенка, — рассказывает Наталья редакции «КП» — Хабаровск.
Мужчина проживает на первом этаже. Жители района уверены, что собака не могла сама так выпасть из окна и переломать лапы, кроме того, удар об снег был такой громкий, как будто об него приложили что-то с силой. Соседи предполагают, что хозяин сильно швырнул собаку вниз из окна, либо сначала переломал ему лапы, а уже после выкинул.
Наталья побежала на улицу, вышел и хозяин собаки. предусмотрительно взяв с собой одеяло. Собаку он оттащил во двор, к подъездам. Причастность к травмированию животного он отрицал, и заявил, что собака выпрыгнула сама, за кошкой.
— Мы скооперировались с волонтером Марией, отвезли собаку к людям, которые уже повезли его в клинику. Сегодня я буду писать заявление в полицию по этому поводу.
Собаке сделали операции, стоимость которых перевалила за 50 тысяч рублей. Как сообщила зоозащитница Ольга Огай, которая взяла теперь под опеку этого щенка, переломы оказались не простыми, потребовалось вставлять металлические пластины, чтобы кости могли нормально срастись.
— Состояние сейчас стабильное, пока он будет оставаться в стационаре. Сейчас главное, чтобы организм не начал отторгать пластины, потому что такое, увы, бывает. Малыш пришел в себя, уже даже пытается ходить, — говорит Ольга.