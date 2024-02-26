Когда в Красноярск придет тепло

В первые дни новой рабочей недели днем ожидается до −12 градусов, будет преимущественно ясная и солнечная погода. Среди недели ветер сменит направление на юго-западное, температура воздуха составит минус 7 градусов.
В четверг, 29 февраля, будет пасмурно и ветрено — порывы до 11 м/с. В ночные часы ожидается до −11 градусов, а днем метеорологи прогнозируют до −3 градусов.
Первый день календарной весны ожидается самым теплым на этой неделе. Ночью — до −8 градусов, а днем — до — 2 градусов. Будет пасмурно с небольшим снегом и умеренным ветром.
В выходные в Красноярске прогнозируются осадки, температура воздуха незначительно понизится до −14 градусов ночью, днем ожидается до −7 градусов. Атмосферное давление всю неделю будет очень высоким: от 753 до 764 миллиметров ртутного столба.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Ангара продолжает топить Иркутск. К примеру, в районе поселка Боково уровень воды в реке Ангаре увеличился сразу на 30 сантиметров.