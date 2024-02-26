Когда в Красноярск придет тепло

КРАСНОЯРСК, 26 февраля, ФедералПресс. Снег и низкие температуры еще будут фиксироваться в Красноярске в первые дни новой рабочей недели, а потом температура воздуха начнет повышаться. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.