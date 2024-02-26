Жители Красноярского края слабо удовлетворены своей работой

Жители Красноярского края слабо оценивают удовлетворённость своей работой. Исследование провёл портал hh.ru.
Самый низкий уровень довольства своей работой наблюдается у работников транспортной сферы, IT-сектора, маркетинга и административного персонала. Респонденты, работающие в этих профессиях, оценили свою работу на 1 или 2 балла.
Больше всего работой довольны юристы, специалисты по продажам, клиентскому обслуживанию, строители, работники из сферы науки и образования.
В среднем жители Красноярского края удовлетворены работой на 3,2 балла по 5-балльной шкале.
В качестве ключевых факторов, которыми недовольны работники, относятся отсутствие перспектив в компании, изменения, происходящие в компании, корпоративное обучение, недостаточная зарплата
Ранее сообщалось о том, что Красноярский край занял 40-е место в рейтинге регионов по качеству жизни.