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Жители Красноярского края слабо удовлетворены своей работой

В среднем жители региона оценивают свою работу на 3,2 балла из 5.
Источник: Freepik

Жители Красноярского края слабо оценивают удовлетворённость своей работой. Исследование провёл портал hh.ru.

Самый низкий уровень довольства своей работой наблюдается у работников транспортной сферы, IT-сектора, маркетинга и административного персонала. Респонденты, работающие в этих профессиях, оценили свою работу на 1 или 2 балла.

Больше всего работой довольны юристы, специалисты по продажам, клиентскому обслуживанию, строители, работники из сферы науки и образования.

В среднем жители Красноярского края удовлетворены работой на 3,2 балла по 5-балльной шкале.

При этом сотрудники 25−34 лет настроены критичнее к своей работе, чем более старшие сотрудники.

В качестве ключевых факторов, которыми недовольны работники, относятся отсутствие перспектив в компании, изменения, происходящие в компании, корпоративное обучение, недостаточная зарплата и т. п.

Ранее сообщалось о том, что Красноярский край занял 40-е место в рейтинге регионов по качеству жизни.

занятость