Ценник конский: в Приморье бензин подорожал на 7,9%

Уже в начале 2024 года прейскурант на бензин АИ-92 резко подскочил и составил 53,51 рубль в Приморском крае. Он занял 23 место в рейтинге регионов по доступности топлива, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Согласно аналитическим данным «РИА Новости», за среднюю заработную плату в крае можно купить 1125 литров бензина в месяц. При этом, если верить статистике администрации дальневосточной столицы, люди получают около 91 722,9 рублей за свой труд по графику «пять через два». Самым доступным бензин считается в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Чукотском автономном округе. А вот сложности с заправкой возникают у жителей Северного Кавказа.
Ранее «КП» писала о скачках цен на топливо. Этим заинтересовалась антимонопольная служба.