Ценник конский: в Приморье бензин подорожал на 7,9%

Согласно аналитическим данным «РИА Новости», за среднюю заработную плату в крае можно купить 1125 литров бензина в месяц. При этом, если верить статистике администрации дальневосточной столицы, люди получают около 91 722,9 рублей за свой труд по графику «пять через два». Самым доступным бензин считается в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Чукотском автономном округе. А вот сложности с заправкой возникают у жителей Северного Кавказа.