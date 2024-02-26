Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Ценник конский: в Приморье бензин подорожал на 7,9%

Приморский край занял 23 место в рейтинге по доступности бензина АИ-92.
Источник: Комсомольская правда

Уже в начале 2024 года прейскурант на бензин АИ-92 резко подскочил и составил 53,51 рубль в Приморском крае. Он занял 23 место в рейтинге регионов по доступности топлива, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Согласно аналитическим данным «РИА Новости», за среднюю заработную плату в крае можно купить 1125 литров бензина в месяц. При этом, если верить статистике администрации дальневосточной столицы, люди получают около 91 722,9 рублей за свой труд по графику «пять через два». Самым доступным бензин считается в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Чукотском автономном округе. А вот сложности с заправкой возникают у жителей Северного Кавказа.

Ранее «КП» писала о скачках цен на топливо. Этим заинтересовалась антимонопольная служба.

топливо