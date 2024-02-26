Гарантированный перечень услуг по погребению во Владивостоке вырос на 700 рублей

Администрация Владивостока опубликовала новые расценки на погребальный минимум, сообщает ИА PrimaMedia. Стоимость услуги выросла на 700 рублей по сравнению с предыдущим годом. Соответствующее изменение в профильный МПА размещено на официальном сайте мэрии (16+).
В гарантированный перечень входят следующие пункты:
— Оформление документов, необходимых для погребения — 358,02 рубля;
— Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения — 2 550,99;
— Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) — 835,40;
— Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) — 6 299,83;
— Итого — 10 044,24 рубля.
Отметим, что в феврале прошлого года цена этих услуг была установлена в размере 9352,18 рубля.