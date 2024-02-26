Гарантированный перечень услуг по погребению во Владивостоке вырос на 700 рублей

Администрация Владивостока опубликовала новые расценки на погребальный минимум, сообщает ИА PrimaMedia. Стоимость услуги выросла на 700 рублей по сравнению с предыдущим годом. Соответствующее изменение в профильный МПА размещено на официальном сайте мэрии (16+).