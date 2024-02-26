Игровую площадку во дворе дома в Уссурийске закрыли на ключ — от детей

Жильцы двух домов по улице Короленко в Уссурийске лишились доступа к детской площадке. Теперь малыши, вместо веселого времяпрепровождения, только лишь «любуются» площадкой, скрытой за забором и замком. Дело в том, что руководители домов № 11 и № 13 распорядились закрыть игровую зону на замок. Объяснили просто: соседские дети ломают инвентарь. С жалобой в ТГ-канал (18+) администрации УГО обратились неравнодушные родители — просят разобраться в ситуации.
«Домкомы этих домов сами решили её закрывать и открывать тогда, когда им захочется. Объясняя это тем, чтобы чужие дети её не разломали. Но и свои дети тоже на ней не могут гулять! Так как она постоянно закрыта, детям приходится идти в соседние дворы. А на зиму так вообще площадку закрыли и не открывают», — рассказали уссурийцы.
«Площадка построена за счёт государственных средства и является общественным местом. Так на каком основании ей распоряжаются домкомы этих домов? Уважаемая администрация! Разберитесь, пожалуйста, с данной ситуацией», — написали жители в тг-канал администрации УГО.
Ответ жителям пока не поступил.
Напомним, детскую площадку на улице Короленко оборудовали в 2022 году. 2 августа комиссия приняла у строителей работу, отметив, что «подрядчики справились с поставленной задачей хорошо, нареканий нет. И местные жители довольны».
Отремонтировать двор удалось благодаря участию в федеральной программе «1000 дворов».