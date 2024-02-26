Игровую площадку во дворе дома в Уссурийске закрыли на ключ — от детей

«Домкомы этих домов сами решили её закрывать и открывать тогда, когда им захочется. Объясняя это тем, чтобы чужие дети её не разломали. Но и свои дети тоже на ней не могут гулять! Так как она постоянно закрыта, детям приходится идти в соседние дворы. А на зиму так вообще площадку закрыли и не открывают», — рассказали уссурийцы.