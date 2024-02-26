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Красноярский краевой суд отменил решение о продлении сроков ареста Сергея Натарова

Красноярский краевой суд отменил ранее вынесенное районным судом решение о продлении срока ареста Сергея Натарова.
Источник: AP 2023

Адвокат депутата Заксобрания Красноярского края рассказал, что судья согласился с представленными защитой доводами об отсутствии законных оснований для слишком длительного срока содержания под стражей.

«Действительно, при продлении ареста Сергею Васильевичу при поддержке прокурора судом грубо нарушены требования закона и только благодаря краевому суду срок содержания под стражей существенно сокращен, ошибка районного суда устранена. Работа по его освобождению из следственного изолятора продолжается», — пояснил адвокат Александр Хропот.

Напомним, недавнее медицинское обследование показало, что у Сергея Натарова есть несколько тяжелых заболеваний, которые препятствуют его содержанию под стражей. Ему регулярно вызывали врачей во время следственных действий, а также при необходимости доставки в суд. Однако суд не учитывает его состояние при пересмотре меры пресечения.

Сергей Натаров попал в СИЗО в декабре 2021 года. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлевается уже более полутора лет, решение об этом принимал сначала Железнодорожный районный суд, а затем Красноярский краевой суд. Недавно за политика лично поручился председатель партии ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. Он дал гарантию того, что Сергей Натаров будет присутствовать на судебных заседаниях и не будет совершать противоправных действий, могущих воспрепятствовать должному рассмотрению уголовного дела.