Красноярский краевой суд отменил решение о продлении сроков ареста Сергея Натарова

Сергей Натаров попал в СИЗО в декабре 2021 года. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлевается уже более полутора лет, решение об этом принимал сначала Железнодорожный районный суд, а затем Красноярский краевой суд. Недавно за политика лично поручился председатель партии ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. Он дал гарантию того, что Сергей Натаров будет присутствовать на судебных заседаниях и не будет совершать противоправных действий, могущих воспрепятствовать должному рассмотрению уголовного дела.